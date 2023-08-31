Российским вузам поручено провести дополнительный инструктаж по отработке действий при ЧС

Министерство науки и высшего образования РФ в четверг, 31 августа, поручило вузам организовать и провести дополнительный инструктаж по отработке действий при ЧС с персоналом и студентами в период с 1 по 10 сентября.

В сообщении пресс-службы министерства, в частности, говорится: «Руководство Министерства науки и высшего образования РФ поручило вузам организовать и провести с 1 по 10 сентября 2023 года дополнительные инструктивные занятия с персоналом образовательных организаций и студентами по вопросам обеспечения комплексной безопасности и отработки алгоритмов действий в случаях различных чрезвычайных ситуаций».

Москва, Иван Бабурин

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