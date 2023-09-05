Мобилизованные, добровольцы-участники СВО и их дети смогут бесплатно учиться на подготовительных курсах в вузах

Министерство науки и высшего образования РФ во вторник, 5 сентября, сообщило, что подготовлен проект приказа, согласно которому мобилизованные в ВС РФ, добровольцы (участники СВО) и их дети смогут бесплатно проходить обучение на подготовительных отделениях вузов.

В публикации на сайте ведомства говорится: «Минобрнауки России разработало проект приказа, расширяющего перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться в том числе участники специальной военной операции и их дети. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. …Возможность проходить обучение бесплатно будет предоставлена имеющим право на поступление в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты. Это граждане, призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ, добровольцы (участники СВО) и их дети, а также другие категории военнослужащих».

Москва, Иван Бабурин

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