К Земле приближаются пять астероидов

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) во вторник, 5 сентября, сообщило, что мимо Земли с 6 по 12 сентября пролетят пять астероидов, из которых два размером с самолет, а один размером с дом, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте NASA, говорится: Первым 6 сентября мимо Земли пролетит астероид размером с дом под названием JA5. Он пройдет на расстоянии 5,1 млн. км от нашей планеты. Впервые он был обнаружен в 2021 году. Еще два астероида пролетят 8 сентября, один из них будет размером с самолет, а другой – с автобус. Астероид размером с самолет впервые был замечен в 2023 году. Он будет лететь в пределах 4 млн. км от Земли. Второй астероид впервые был замечен в 2020 году, и он пройдет на расстоянии 5,6 млн. км».

«Еще один астероид размером с самолет пролетит рядом с Землей 10 сентября. Он подойдет ближе всего к планете – в 2,65 млн км от Земли. 12 сентября пролетит последний астероид. Он будет меньше, размером с автобус. Он приблизится к Земле на расстояние около 4,1 млн км.», – сообщили в NASA и добавили, что «астероиды не представляют опасность для планеты. Такие космические тела считаются «потенциально опасными» в случае приближения на расстояние менее 7,4 млн км, и при этом они должны иметь размер более 149 м. в диаметре».

Вашингтон, Иван Бабурин

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