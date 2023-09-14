В Бразилии обнаружен первый в мире гибрид собаки и лисы

Первый в истории подтвержденный гибрид собаки и лисицы, названный «догксим», обнаружен в Бразилии.

Животное случайно попало под машину, и его отвезли к ветеринару в 2021 году, но сотрудники не смогли определить, была ли молодая самка собакой или лисой.

Ученые из местных университетов провели обширные генетические тесты и установили, что ее мать была пампасной лисой, а отец – домашней собакой.

Ветеринары заметили, что у нее было необычное сочетание черт собаки и лисы: большие заостренные уши, густой жесткий мех и длинная тонкая морда.

Хоть собаколиса и настороженно относилась к людям, но она относилась к ним с теплотой и даже позволяла себя гладить. Животное отказывалось от еды, но ело живых грызунов, лаяло как собака и иногда играла игрушками, но двигалась как лиса.

Самка-гибрид умерла в начале этого года по неизвестным причинам, но ученые полагают, что она могла иметь потомство.

Флавия Феррари, защитник природы, которая работала с животным во время ее выздоровления, рассказала The Telegraph: «Она была удивительным животным, на самом деле гибридом пампасной лисы и собаки, был не таким послушным, как собака, но ему также не хватало агрессивности, ожидаемой от дикой собаки, когда ее брали на руки. Она была застенчивой и осторожной личностью, обычно предпочитала держаться подальше от людей. Я считаю, что за время, проведенное в больнице для лечения, она начала чувствовать себя в большей безопасности».

Считается, что это первый зарегистрированный случай скрещивания лисицы и собаки.

Генетические тесты показали, что у нее 76 хромосом – комбинация 74 у лисы и 78 у собаки.

Команда опубликовала свои выводы в журнале Animals и полагает, что в дикой природе может быть больше собаксимов.

Отметим, что домашние собаки и раньше скрещивались с дикими видами, включая койотов, волков и динго.

Москва, Елена Васильева

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