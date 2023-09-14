В NASA появился директор по исследованиям НЛО

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в четверг, 14 сентября, заявил, что в Управлении назначен директор по исследованиям неопознанных аномальных феноменов (UAP – экс-UFO-НЛО), – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Нельсон объявил о появлении в NASA нового руководителя, который будет заниматься исследованиями UAP, при этом личность его не назвал.

«UAP вызывает глобальный интерес в связи с их неизвестной природой. Если вы спросите меня, верю ли я в существование жизни во Вселенной, мой ответ будет: «Да». Обещаю прозрачность в исследованиях NASA. Мы вам расскажем все, чтобы мы ни обнаружили, – заявил также глава NASA.

Вашингтон, Иван Бабурин

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