Стартовавший менее часа назад корабль «Союз МС-24» вышел на околоземную орбиту

Ракета «Союз-2.1а», стартовавшая с площадки №31 на Байконуре в 18.44 мск., вывела на околоземную орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-24» с двумя российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом и американским астронавтом Лорал О'Харой на борту, – сообщают СМИ.

Комментатор пуска на смотровой площадке на космодроме Байконур сообщил: «Есть отделение транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-24». Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-24» выведен на орбиту искусственного спутника Земли».

Время в пути до МКС согласно плана составит чуть более трех часов, стыковка со станцией ожидается в 21.56 мск.

Байконур, Иван Бабурин

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