Россия готова подготовить и запустить северокорейского космонавта

Генеральный директор «Роскосмоса» на брифинге в пятницу, 15 сентября, заявил, что его госкорпорация готова обучить и запустить космонавта из КНДР, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Борисов сказал: «Было мною предложено, что мы могли бы при необходимости обучить и запустить корейского космонавта, но это вопрос уже не к нам, а к корейской стороне. …Детально программа сотрудничества по космосу во время встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына не обсуждалась. Обычно такие программы обсуждаются в рамках межправкомиссии».

Байконур, Иван Бабурин

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