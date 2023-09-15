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Суббота, 16 сентября 2023, 01:27 мск

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Названа предварительная причина катастрофы «Луны-25»

Юрий Борисов Архив. Фото – сайт правительства РФ

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на брифинге в пятницу, 25 сентября, заявил, что станция «Луна-25» потерпела крушение в связи с тем, что информацию, необходимую для выключения корректирующего двигателя не передал акселерометр, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Борисов сказал: «Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает изменение скорости. Почему не он включился, мы детально разбираемся. У нас 16 версий, 11 из них мы уже проверили. Сейчас специалисты разбираются, почему этого не произошло. Я думаю, что где-то в конце сентября мы завершим работу, и основные причины аварии доведем до общественности».

«Никто не дает 100% гарантии таким миссиям, поскольку никто не застрахован от нештатных ситуаций. Мы намерены достаточно детально изучить все причины, чтобы не повторить ошибки в будущем. Выводы будут учтены в миссиях «Луна-26» и «Луна-27», – подчеркнул глава «Роскосмоса».

Напомним, что 11 августа автоматическая станция «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный на ракете-носителе «Союз-2.1б», а 19 августа около 14:57 мск., по предварительным данным, аппарат столкнулся с поверхностью Луны и прекратил существование.

Байконур, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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