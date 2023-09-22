В Марианской впадине нашли вирус, паразитирующий на бактериях

В самом глубоком месте на планете – Марианской впадине – ученые обнаружили вирус, который способен заражать бактерии. Об этом говорится в статье, опубликованной журналом Microbiology Spectrum.

Вирус vB_HmeY_H4907 обитает на глубине 8900 метров. Геномный анализ нового патогена предполагает, что он широко распространен.

Вирус заражает бактерии типа Halomonas, которые часто встречаются в отложениях глубоководных морей и подводных гейзеров. Он проникает и размножается внутри своего хозяина, но обычно не губит бактериальную клетку. По мере деления клетки вирусный генетический материал также копируется и передается дальше.

В настоящее время vB_HmeY_H4907 обитает на самом глубоком уровне Мирового океана среди всех известных бактериофагов.

Москва, Зоя Осколкова

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