Определены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вуз в следующем году

Министерство науки и высшего образования РФ определило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2024/25 учебный год».

В ниже приведенной таблице сообщается, что выпускнику будет необходимо набрать: на экзамене по русскому языку – 40 баллов, по литературе – 40, по математике – 39, по физике – 39, по обществознанию – 45 и по истории – 35. Сдающим информатику нужно набрать 44 балла, иностранный язык – 30 баллов, биологию – 39, географию – 40 и химию – 39.

Москва, Иван Бабурин

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