Маск заявил, что за 2023 год отправит на орбиту грузов в четыре раза больше, чем весь мир

Американский миллиардер, владелец компании SpaceX, соцсети Х и автокорпорации Tesla во вторник, 3 октября, заявил, что доставит на орбиту грузов больше, чем весь остальной мир вместе взятый, включая Китай.

В своем аккаунте соцсети X (экс-Twitter) Маск написал: «SpaceX планирует доставить на орбиту ~ 1600 тонн полезной нагрузки в этом году. Остальной мир доставит ~400 тонн, большая часть из которых будет доставлена Китаем».

Вашингтон, Иван Бабурин

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