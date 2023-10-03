Маск заявил, что за 2023 год отправит на орбиту грузов в четыре раза больше, чем весь мир

Американский миллиардер, владелец компании SpaceX, соцсети Х и автокорпорации Tesla во вторник, 3 октября, заявил, что доставит на орбиту грузов больше, чем весь остальной мир вместе взятый, включая Китай.
В своем аккаунте соцсети X (экс-Twitter) Маск написал: «SpaceX планирует доставить на орбиту ~ 1600 тонн полезной нагрузки в этом году. Остальной мир доставит ~400 тонн, большая часть из которых будет доставлена Китаем».
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube