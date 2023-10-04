Детский омбудсмен сказала, сколько учеников в России хотели бы снизить школьную нагрузку

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова на Третьем форуме классных руководителей и наставников в среду, 4 октября, заявила, что 45% учеников хотели бы снизить учебную нагрузку, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Львова-Белова сказала: «Согласно результатам Всероссийского исследования «Подростки 360» доля учеников, желающих снизить учебную нагрузку, составляет 45%, а самым тревожным в их поведении является закрытость и неготовность делиться своими переживаниями».

Следует отметить, что Всероссийское исследование «Подростки 360» было проведено среди подростков от 14 до 17 лет, их родителей и педагогов в рамках стратегической программы уполномоченного по правам ребенка в РФ «Подростки России».

Москва, Иван Бабурин

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