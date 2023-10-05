Маск определился со сроками отправки своего корабля Starship на Марс

Американский миллиардер, владелец компании SpaceX, автоконцерна Tesla и соцсети X Илон Маск на сессии 74-го Международного конгресса по астронавтике в Баку в четверг, 5 октября, заявил, что разрабатываемый его компанией космический корабль Starship сможет отправиться на Марс через четыре года, – сообщают СМИ.

В ходе онлайн выступления по видеосвязи Маск сказал: Примерно раз в 26 месяцев орбиты планет Марс и Земля занимают удобное положение и появляется окно для того, чтобы запустить корабль к Красной планете. В ближайшие четыре года можно будет провести пробную посадку без людей на поверхность Марса. Кроме того, на Марсе необходимо сделать автономно функционирующую базу, для чего туда следует доставить миллионы тонн разного оборудования и запасов».

Баку, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»