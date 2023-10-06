Ученые выяснили, как урчат кошки

Кошки умеют урчать благодаря специальным «подушкам» из соединительной ткани в гортани, которые заставляют голосовые связки колебаться на более низких частотах, генерируя те вибрации, которые так нравятся нам, людям: механизм не обязательно требует активного сокращения мышц. Но это может произойти автоматически после того, как мозг отправит первоначальный сигнал для его запуска.

Это демонстрирует исследование, опубликованное в журнале Current Biology международной командой экспертов под руководством Кристиана Хербса из Венского университета.

«Хотя наши данные не полностью отвергают гипотезу об активном мышечном сокращении при урчании, но они, тем не менее, демонстрируют, что гортань кошки может легко производить урчание с частотой от 25 до 30 герц без нервного воздействия или мышечного сокращения».

Исследователи обнаружили это, изучая функционирование гортани восьми умерших домашних кошек: сжимая голосовые связки и пропуская через них теплый, увлажненный воздух, они смогли наблюдать, что они производят урчание благодаря колебаниям голосовых связок, которые самоподдерживающийся без необходимости сокращений мышц или нервных импульсов.

Наличие соединительнотканных подушечек (диаметром до 4 миллиметров), встроенных в голосовые связки, означает, что эти структуры могут колебаться на более низких частотах, генерируя таким образом звуки, типичные для более крупных животных с более длинными голосовыми связками.

Москва, Елена Васильева

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