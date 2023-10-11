Телескоп Gaia обнаружил более 500 тысяч неоткрытых звезд в галактике Млечный Путь

Европейские астрономы обнаружили более полумиллиона ранее неизвестных звезд в галактике Млечный Путь. Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

С помощью телескопа Gaia ученые получили данные о шаровом скоплении Омега Центавра – крупнейшей системе подобного рода в нашей галактике. Объект находится на расстоянии 15,8 тысячи световых лет от Земли.

«В Омеге Центавра мы обнаружили более полумиллиона новых звезд, которые Gaia раньше не регистрировал – всего лишь в одном скоплении!» – отметила ведущий автор исследования, астроном Кати Вейнгрилл.

Кроме того, были получены сведения о 156 тысячах астероидов, которые зафиксированы в Солнечной системе. Новые данные позволили вычислить положение небесных тел в 20 раз точнее, чем это было возможно прежде.

Брюссель, Зоя Осколкова

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