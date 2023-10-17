Минпрос планирует оснастить оборудованием БПЛА почти пять тысяч школ

Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства РФ, в котором говорится о планах поставить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для 4 872 школ и 380 колледжей.

В документе, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов во вторник, 17 октября, в частности, говорится: «Реализация проекта будет осуществляться с 2024 по 2030 год, за этот период планируется всего оснастить оборудованием БПЛА 4 872 школы и 380 колледжей. В период с 2024 года по 2026 год планируется оснастить 2 436 школ, и 190 колледжей: в 2024 году предусмотрено оснащение 523 школы, 30 колледжей; в 2025 году предусмотрено оснащение 695 школ, и 65 колледжей; в 2026 году предусмотрено оснащение 1 218 школ и 95 колледжей».

«Проект разработан в целях реализации разрабатываемого федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотный авиационные системы», входящего в состав национального проекта «Беспилотные авиационные системы», предусматривающих оснащение школ и колледжей оборудованием в целях реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем», – говорится в пояснительной записке ведомства.

Москва, Иван Бабурин

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