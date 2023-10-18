В России изменят модель перехода школьников из 9-го в 10-й класс

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в среду, 18 октября, в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» на Всероссийской встрече с родителями заявил, что модели перехода из 9-го класса в 10-й, а также поступления в колледжи не соответствуют современным требованиям и в ближайшем будущем будут изменены.

В ходе своего выступления Музаев сказал: «Уже в ближайшем будущем модель перехода в десятый класс и поступления в СПО (среднее профессиональное образование, – прим.ред.) по количеству экзаменов, по подходам, скорее всего, изменится. Существующая модель не соответствует современным требованиям. Все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает, а ранжирование поступающих в колледжи сейчас осуществляется по среднему баллу в аттестате. Но, в 2023 году изменений не планируется».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»