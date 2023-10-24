В Госдуме решили урегулировать использование мобильных телефонов в школе во время уроков

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова во вторник, 24 октября, заявила, что на этой неделе на рассмотрение в парламент будет внесен законопроект о регулировании использования мобильного телефона во время уроков в школе, – сообщают СМИ.

Во время общения с журналистами Казакова сказала: «На этой неделе внесем в Государственную думу законопроект, регулирующий использование телефонов во время уроков. Комитет по просвещению уже проработал этот вопрос с учителями, в том числе и в регионах, в рамках Всероссийского форума классных руководителей, куда съехались педагоги со всей страны, с родительскими объединениями. Речь в законопроекте идет не о запрете, а о регулировании использования телефонов на уроке. Остается возможность пользоваться телефонами исключительно в случаях, когда это нужно учителю для образовательного процесса, а также в ситуациях, касающихся жизни и здоровья детей».

Москва, Иван Бабурин

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