В Роскосмосе за аварию «Луны-25» никаких «оргвыводов» сделано не будет

Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на брифинге в четверг, 26 октября, заявил, что после инцидента, произошедшего с аппаратом «Луна-25» кадровых решений не было и не будет, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Борисов сказал: «Вы знаете, нет. Коллектив молодой. Он очень переживает. И мы за него переживаем. Конечно, в любом промахе есть определенного рода причины. Конечно, мы в них будем разбираться. Но – бить по рукам молодой коллектив… Они просто могут разбежаться, уйти. Наоборот, их сейчас надо поддержать, вселить уверенность, и у них вырастут крылья. Они еще много что сделают. Поэтому – никаких организационных выводов относительно этого».

«В космосе бывают неудачи. Вся история лунной программы – сплошная череда неудач. И, тем не менее, без этого нельзя двигаться вперед. А останавливать коллектив на этой неудаче было бы верхом неправильного. Будем продолжать», – подчеркнул глава «Роскосмоса».

Королёв, Иван Бабурин

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