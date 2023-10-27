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Суббота, 28 октября 2023, 03:15 мск

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Стало известно, за что выпускники школ будут получать Серебряные медали

Министерство просвещения РФ постановило, что Серебряная медаль будет вручаться выпускникам, получившим не более двух итоговых четверок, а также набравшим не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету.

В приказе министерства, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится: «Медаль «За особые успехи в учении» II степени вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, итоговые оценки успеваемости «отлично» и не более двух оценок «хорошо» и успешно прошедшим ГИА (без учета результатов, полученных при прохождении повторно ГИА) и набравшим: не менее 60 баллов на ЕГЭ по учебному предмету «Русский язык»; не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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