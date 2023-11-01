У кошек существует почти 300 выражений морды – для других сородичей и людей

У кошек существует почти 300 различных выражений морды, которые они показывают друг другу и людям.

Исследователи наблюдали за 53 домашними кошками в кошачьем кафе в течение 10 месяцев, зафиксировав 186 отдельных встреч между животными.

Они определили 126 дружелюбных выражений морды, включая мирное выражение закрытых глаз, которое владельцы кошек научились распознавать как признак любви.

Кроме того, кошки продемонстрировали 102 недружелюбных выражения, например, суженные зрачки и прижатые уши, которые кошачьи также демонстрируют людям, когда они раздражены.

Исследование также выявило 48 выражений морды, которые, как у Чеширского кота, труднее прочитать, поскольку они могут быть как дружелюбными, так и недружелюбными.

Огромный диапазон выражений застал экспертов врасплох, поскольку по сравнению с собаками с их ухмылками и скорбными щенячьими глазами кошки имеют относительно неподвижные морды.

Доктор Бриттани Флоркевич, старший автор исследования из Лионского колледжа в Арканзасе, сказала: «Эти результаты показывают, что полезно смотреть на кошачьи уши, глаза и усы, чтобы понять, чувствуют ли они себя дружелюбно. Их рот дает много информации о вероятности кошачьей драки. Люди могут подумать, что мимика кошек призвана предупреждать других кошек и людей, но это показывает, насколько социальными и толерантными на самом деле могут быть домашние кошки».

Исследование, опубликованное в журнале Behavioral Processes, выявило 276 типов мимики кошек по отношению к другим кошкам.

Более половины этих выражений указывали на то, что они хотят поиграть, в том числе кошачьи губы вытянуты наружу, показаны нижние зубы, открыт рот и вытянута челюсть.

Обычно эта игривость носила дружеский характер.

Однако, как показало исследование, явными признаками того, что кошки не ладят друг с другом, являются четыре мышечных движения, наблюдаемые в различных выражениях морды.

Чтобы определить подсказки, просто найдите облизывающую губы кошку, уши которой сдвинуты в сторону головы и приплюснуты, а зрачки сужены.

Последние три из этих движений также наблюдались у кошек, недовольных людьми, в ходе предыдущих исследований.

Считается, что кошки, столкнувшись с возможностью кошачьей драки или даже готовясь ударить или поцарапать человека, инстинктивно прижимают уши и сужают зрачки, чтобы защитить голову и глаза от травм.

Четырьмя мышечными движениями, наблюдаемыми в дружеском выражении лица в ходе исследования, были закрытые глаза, сдвинутые ближе друг к другу и выдвинутые вперед уши, а также усы, обращенные вперед.

Это может указывать на то, что кошка готовится потереться о другую кошку или с любопытством обнюхать ее.

Исследователи смогли идентифицировать дружелюбные и недружелюбные выражения лица кошек, основываясь на контексте, например, когда кошки в конечном итоге нежно прикасались друг к другу или шипели и убегали.

Исследование может помочь владельцам лучше понять поведение своих кошек и понять, когда им нужно побыть в одиночестве.

Было обнаружено, что у кошек есть 26 уникальных движений морды, по сравнению с 27 у собак и 44 – у людей.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»