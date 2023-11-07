Астрономы обнаружили древнейшую черную дыру во Вселенной

Астрономы обнаружили черную дыру, возраст которой оценивается в 13,2 млрд лет. Объект сформировался всего через 470 млн лет после Большого взрыва, из которого, как предполагается, возникла Вселенная. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом Nature Astronomy.

Обнаружить древнюю черную дыру удалось благодаря космическому телескопу «Джеймс Уэбб», который смог зафиксировать свечение галактики UHZ1. Затем космическая обсерватория «Чандра» поймала рентгеновское излучение, которое испускается газом вокруг черной дыры.

Этот космический объект в 10 раз больше, чем черная дыра Стрелец А* в нашей галактике Млечный Путь, а его масса составляет от 10% до 100% массы всех звезд в галактике UHZ1. Из-за большой яркости и активного роста ученые считают этот объект квазаром, то есть одним из самых ярких астрономических объектов в видимой Вселенной.

Открытие позволяет предположить, что сверхмассивные черные дыры появляются из тяжелый зародышей – очень плотных объектов, которые возникают при гравитационном коллапсе огромного облака газа.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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