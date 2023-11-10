Впервые в мире человеку пересадили целый глаз

Первая в мире пересадка целого человеческого глаза была проведена в Нью-Йорке.

Операция была осуществлена шесть месяцев назад во время частичной трансплантации лица. «Тот факт, что мы пересадили глаз, – это огромный шаг вперед, это то, о чем думали на протяжении веков, но никогда не делали», – сказал Эдуардо Родригес, врач, возглавлявший команду, проводившую операцию, длившуюся 21 час. Реципиентом трансплантата стал Аарон Джеймс, ветеран из Арканзаса, переживший несчастный случай на производстве.

Операция по пересадке части лица и всего глаза потребовала помощи 140 хирургов. Пересаженный глаз демонстрирует «замечательные» признаки хорошего здоровья, но Аарон Джеймс все еще не видит. Джеймс надеется, что со временем к нему вернется зрение и что инновационная операция, которую он перенес, поможет трансплантационной медицине.

«Это моя самая большая надежда. Если я увижу это, это будет фантастика. Если операция проложит путь к новому пути в медицинской сфере, я полностью за», – сказал Джеймс CNN.

Нью-Йорк, Елена Васильева

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