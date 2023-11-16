Микропластик может влиять на погоду и формировать облака

Микропластик все чаще появляется в необычных местах, поскольку он проникает почти во все аспекты жизни на Земле. Он уже был обнаружен в питьевой воде, пище, воздухе и даже в крови. Теперь ученые обнаружили, что эти крошечные частицы могут даже влиять на погоду.

В среду исследователи сообщили, что они обнаружили микропластик в большинстве образцов облаков, взятых с вершины горы в Китае. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology Letters Американского химического общества.

Исследование проследило, как микропластик оказался в своем конечном месте, и обнаружило, что он может играть роль в формировании облаков, сообщает CNN.

Что такое микропластик?

Микропластик – это крошечные кусочки пластика размером не более пяти миллиметров, что примерно соответствует размеру одного кунжутного семени. И они находятся уже повсюду, по словам Джудит Энк, президента Beyond Plastics, группы, работающей над прекращением пластикового загрязнения.

«Микропластик находится в воздухе, которым мы дышим, в нашей питьевой воде, в наших телах», – сказал Энк CNN.

Микропластик образуется, когда более крупные пластмассы разрушаются либо в результате химического разложения, либо в результате физического износа на более мелкие кусочки.

«Если это пластик, то рано или поздно вы столкнетесь с микропластиком», – сказал Энк.

Чем меньше микропластик, тем легче он может проходить через экологические циклы (например, круговорот воды) и в конечном итоге оказаться в человеческом организме, где его последствия вызывают беспокойство, но все еще не ясны до конца.

Большинство экспертов считают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить полное влияние микропластика на здоровье человека, но исследования показали, что уже существуют некоторые очевидные негативные последствия для здоровья.

Как микропластик может повлиять на погоду?

Авторы исследования, проведенного в среду, обнаружили, что микропластик влияет на образование облаков, а облака имеют огромное значение для погоды по всей планете.

Облака производят осадки в виде дождя, снега и всего остального. Они также блокируют солнечный свет, а меньшее солнечное излучение означает более низкую температуру.

Чтобы образовалось облако, водяной пар должен превратиться в капли воды. Затем многим каплям воды нужно собраться вместе, чтобы образовать облако.

Капли воды образуются, когда водяной пар взаимодействует с крошечными твердыми частицами в атмосфере, такими как пыль, пепел или соль из океана. Согласно исследованию, теперь к этому списку можно добавить микропластик.

Эти частицы гидрофильны, что означает, что они притягиваются к воде. Как только первые капли воды прилипают к микропластику и другим мельчайшим частицам, еще больше капель воды стягиваются вместе и образуются облака.

Этот процесс подобен тому, как одна искра может в конечном итоге поджечь целое поле: одна крошечная частица в атмосфере может запустить процесс, который станет чем-то гораздо большим.

По мнению авторов исследования, необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы полностью понять, в какой степени микропластик влияет на образование облаков.

Может ли большая концентрация микропластика привести к увеличению количества облаков? Приведет ли увеличение количества облаков к увеличению количества осадков или к более холодным погодным условиям? Эти вопросы остаются без ответа.

Как микропластик попадает в атмосферу?

Микропластик крошечный и достаточно легкий, чтобы его подхватил ветер и выбросил в атмосферу.

Авторы исследования обнаружили образцы микропластика в воздухе над горой Тай в Китае и разработали компьютерные модели, чтобы воссоздать путь, который эти частицы должны были пройти, чтобы оказаться там. Модели предположили, что потоки воздуха из близлежащих густонаселенных городов внутреннего Китая служили основным источником микропластика.

Это говорит о том, что микропластик, произведенный на уровне земли, поднимался вверх и переносился на большие расстояния.

В целом в городах микропластика встречается больше, чем в сельской местности, поскольку более высокая плотность населения часто приводит к более высокому спросу на пластиковые изделия. Однако, по словам Энка, сельские районы быстро догоняют производство микропластика.

Москва, Елена Васильева

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