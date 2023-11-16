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Пятница, 17 ноября 2023, 00:29 мск

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Маск перенес старт своей сверхтяжелой ракеты

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

Американский миллиардер, владелец компании SpaceX Илон Маск в четверг, 16 ноября, заявил, что из-за технических проблем повторный испытательный запуск в орбитальный полет сверхтяжелой ракеты Starship, создаваемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс, перенесен с пятницы 17-го на субботу 18 ноября, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте собственной соцсети X (экс-Twitter) Маск написал: «Нужно заменить привод решетчатого стабилизатора, поэтому запуск переносится на субботу».

Ранее сообщалось, что старт сверхтяжелой ракеты Starship планируется со стартовой площадки SpaceX на юго-востоке штата Техас в Бока-Чика. Полет в непилотируемом режиме продлится 90 минут.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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