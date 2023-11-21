Обнаружена самая похожая на Землю планета. Она расположена в 22 световых годах и называется LTT 1445Ac.

Впервые LTT 1445Ac была идентифицирована в 2022 году телескопом НАСА «Тесс», охотящимся за экзопланетами, но только недавние наблюдения с помощью космического телескопа «Хаббл» позволили лучше определить характеристики. Результат, опубликованный в «Астрономическом журнале», является результатом исследовательской группы под руководством Эмили Пасс из Американского института Гарварда и Смитсоновского института.

Наблюдения, полученные чуть больше года назад со спутника НАСА «Транзитная экзопланета», показали возможное присутствие планеты, размеры которой трудно точно определить, вращающейся вокруг небольшого красного карлика под названием LTT 1445A. Он, в свою очередь, представляет собой тройную систему с двумя другими подобными звездами, расположенными на расстоянии миллиардов километров.

Направив телескоп «Хаббл» на маленькую звезду, исследователи смогли проверить существование планеты и установить, что ее размер очень похож на размер Земли. Фактически его масса в 1,37 раза больше массы нашей планеты, а диаметр в 1,07 раза больше земного.

Однако, в отличие от Земли, планета находится очень близко к своей звезде, настолько, что совершает оборот по орбите всего за 3,12 дня, а температура ее поверхности оценивается в 260 градусов. Наблюдения также указали на возможное присутствие атмосферы, и теперь исследователи уверены, что смогут использовать космический телескоп Джеймса Уэбба для ее детального изучения и анализа ее состава.

Нью-Йорк, Елена Васильева

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