СМИ: Северокорейский спутник сфотографировал Белый дом, Пентагон и военно-морскую базу США

Пхеньян заявил, что запущенный 22 ноября на ракете-носителе «Чхоллима-1» военный разведывательный спутник «Маллигён-1» сделал снимки Белого дома, Пентагона и авианосцев США на военно-морской базе в Норфолке, – сообщает в понедельник, 27 ноября, агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении агентства говорится: «Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил фотоснимки Белого дома, Пентагона и атомного авианосца США USS Carl Vinson ВМС США на военно-морской базе в Норфолке, сделанные спутником-шпионом. Аппарат также сделал фотографии важных целевых районов на территории противников, в том числе в Пусане, Пхохане и Ульсане. Кроме того, разведывательный спутник пролетел над Гавайскими островами и запечатлел военную базу Перл-Харбор – Хикэм. Спутник был разработан для наблюдения за передвижениями военных США и Южной Кореи».

Пхеньян, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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