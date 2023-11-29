Землю ожидает мощный геомагнитный шторм

Институт прикладной геофизики имени Е. К. Фёдорова в среду, 29 ноября, сообщил, что специалисты зафиксировали две сильные вспышки на Солнце высокого класса, которые могут привести к магнитной буре на Земле 30 ноября – 1 декабря.

В обзоре космической погоды Института за 28 ноября, в частности, говорится: «В рентгеновском диапазоне зарегистрировано: вспышка М3.4 продолжительность 28 минут и вспышка М9.8 продолжительность 34 минуты. Возмущение геомагнитного поля ожидается 30 ноября – 1 декабря».

«Магнитная буря на Земле может стать одной из наиболее сильных в этом году. Жители Москвы в четверг и пятницу, возможно, смогут увидеть полярное сияние», – сказала астрофизик Мария Абунина.



Врачи советуют метеочувствительным людям в период магнитной бури воздерживаться от употребления алкоголя, проводить больше времени на свежем воздухе и соблюдать режим сна.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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