Путин поднял стипендию аспирантам до 75 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в среду, 29 ноября, на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых, который проходит на Федеральной территории Сириус, заявил, что стипендия аспирантам будет поднята до 75 тысяч рублей, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Ваши коллеги, с которыми я встречался в прошлом году, ставили вопрос о том, что необходимо поднять стипендии аспирантам. Сейчас стипендия будет 75 тыс. рублей. Это не самая большая цифра, но все-таки жить можно уже, это никогда лишним не бывает. Когда других источников дохода нет, когда человеку приходится концентрироваться на том деле, которому он себя посвятил, конечно, это важно».

Следует отметить, что указ о «Стипендии президента РФ для аспирантов и адъюнктов, проводящий научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации», предусматривающий ежемесячные выплаты в размере 75 тыс.рублей от одного года до четырех лет, уже размещен на на сайте правовых актов.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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