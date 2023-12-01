Астрономы открыли экзопланету, которая не вписывается в законы космоса

Американские ученые обнаружили экзопланету, которая слишком велика для звезды, вокруг которой она вращается. Это не вписывается в действующие представления о законах космоса.

Астрономы из Университета штата Пенсильвания в своей работе указывают на экзопланету LHS 3154. Ее масса превышает массу Земли в 13 раз. При этом звезда, вокруг которой она вращается, в девять раз меньше Солнца.

Существование LHS 3154 невозможно объяснить с помощью классических моделей формирования планет. «Это первый случай, когда планета с такой большой массой была замечена на орбите звезды со столь малой массой», – говорится в статье, опубликованной журналом Science.

Этот случай ставит под сомнение теорию формирования звезд и планет во Вселенной. Звезда с такой экзопланетой на орбите должна быть как минимум в 10 раз больше наблюдаемой величины.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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