Российские ученые создали рабочую группу для написания истории СВО

Директор Института российской истории РАН Юрий Петров на круглом столе Российского исторического общества по «изучению украинской пропаганды и борьбе с ней» в понедельник, 11 декабря, заявил, что минобрнаукой создана рабочая группа для написания истории СВО, – сообщает телеканал «Известия».

В ходе своего выступления Юрий Петров сказал: «Что касается СВО, то в Минобрнауки создана специальная группа по изучению этой операции, мы сейчас над этим активно работаем. В настоящее время в институте подготовлен, назовем его так, классификатор источников, которые необходимо собирать для того, чтобы написать историю СВО. Работа идет под руководством заместителя главы Минобрнауки, сопредседателя Российского исторического общества Константина Могилевского. Переход от классификаторов к сбору материалов и написанию самой истории возможен уже в скором времени».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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