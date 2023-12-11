Сотни преподавателей Гарварда выступили в защиту своего президента, обвиненную в антисемитизме

Более 600 преподавателей Гарварда подписали петицию с призывом к руководству Лиги Плюща оставить в должности президента ВУЗа Клодин Гей и противостоять политическому давлению, которое противоречит приверженности Гарварда академическим свободам, – сообщает в понедельник, 11 декабря, агентство Associated Press.

В публикации агентства говорится: «Клодин Гей столкнулась с требованием некоторых законодателей и доноров уйти в отставку из-за заявлений, которые прозвучали на прошлой неделе на слушаниях в Конгрессе по вопросам антисемитизма, где она и двое ее коллег отвечали на вопросы о проявлениях антисемитизма в университетском городке. Их академическая позиция вызвала негативную реакцию со стороны республиканцев, а также выпускников и спонсоров, которые заявили, что руководители университетов не в состоянии защитить еврейских студентов в своих кампусах».

В отставку с поста президента в субботу после критики ее позиции на слушаниях в Конгресс подала и рукрводитель Пенсильванского университета Лиз Мэгилл. Член палаты представителей Элиз Стефаник, республиканец из Нью-Йорка, вопросы которой спровоцировали это, восприняла это, как нчало эффекта домино. «Одна упала. Осталось еще две», – написала Стефаник в своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter).

Associated Press напоминает, что в минувший четверг, 7 декабря, руководящий орган Массачусетского технологического института опубликовал заявление, в котором заявил о «полной и безоговорочной поддержке» своего президента Салли Корнблут, чьи заявления также вызвали резкую критику в Конгрессе.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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