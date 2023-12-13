В ЕГЭ может появиться арабский язык

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев в среду, 13 декабря, заявил, что в едином государственном экзамене может появиться арабский язык в качестве предмета по выбору.

Согласно сообщению, распространенному пресс-службой Рособрнадзора, Музаев сказал следующее: «Предложения по поводу преподавания арабского языка в школах поступали, но для принятия решения необходимо сперва проанализировать востребованность его изучения в школах, сейчас российские школьники могут обучаться и затем выбирать для сдачи ЕГЭ английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки, а арабский язык в перспективе также может появиться как дополнительный, который при желании школьники смогут изучать».

«Нужно разработать федеральный государственный образовательный стандарт, на его базе разработать учебники и провести их апробацию. Параллельно необходимо подготовить педагогические кадры для преподавания арабского языка в школах. После разработки федеральной основной образовательной программы по арабскому языку возможно его включение в число предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, а вузы смогут учитывать результаты этого экзамена в числе вступительных испытаний. Возможно, через несколько лет мы эту задачу решим», – отметил глава Рособрнадзора и добавил: «Президент Российской Федерации был с почетом встречен в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Министр просвещения Сергей Кравцов также был с визитами в этих дружественных нам государствах и обсуждал вопрос изучения в них русского языка. Поднимался вопрос и с изучением у нас арабского языка не только в вузах, но и в школах. Ранее в России побывал министр образования ОАЭ и выразил заинтересованность в том, чтобы у них открывались русские школы, а в России изучался арабский язык. Они готовы поучаствовать в этом и оказать методическую помощь».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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