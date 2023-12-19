В России могут создать альтернативу «Википедии»

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев во вторник, 19 декабря, заявил, что альтернативой «Википедии» может стать Большая российская энциклопедия, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству Фадеев скал: «Надо создавать как можно скорее альтернативу, и я знаю, что Большая российская энциклопедия очень быстро развивается, и я думаю, что это реальная альтернатива. Многие уже пользуются ею, в Большой российской энциклопедии качество выше, там экспертиза очень серьезная, лучшие специалисты привлекаются».

Со своей стороны, исполнительный директор «Викимедиа. ру», поддерживающей русскоязычную «Википедию», Станислав Козловский объявил о прекращении ее работы.

«Вчера (18 декабря, прим.ред.) мы приняли решение закрыть «Викимедиа. ру». Готовим бумаги по ликвидации организации, проработавшей 15 лет», – сказал Козловский.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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