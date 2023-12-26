Глава Роскосмоса рассказал об итогах года

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что 2023 год был непростой, но удалось переломить все негативные тенденции, которые сопровождали отрасль в последние несколько лет, и выручка выросла на 24 млрд, – сообщает телеканал «Россия-24».

В интервью телеканалу Борисов сказал: «Консолидированная выручка отрасли за 2023 год превысила предыдущий показатель на 24 млрд. После введения санкций, которые коснулись нас очень серьезно, мы потеряли очень большой объем экспортной выручки. Из 230 млрд твердых контрактов 180 млрд приходились на недружественные страны. Это и поставка двигателей, и пусковые услуги. 180 млрд, по сути дела, у нас ушли из объема выручки, и это негативно сказалось на финансово-экономическом положении. Но дружная работа всех работников отрасли и помощь правительства позволили в 2022 году снизить этот убыток до 18,3 млрд. Эта тенденция сохранилась и в этом году, окончательные итоги мы еще подведем. Но надеюсь, что в ближайшие 2-3 года мы сумеем вывести отрасль в безубыточную и прибыльную, и все эти негативные тенденции уйдут в прошлое».

«За год мы осуществили 18 пусков, пополнили космическую группировку, продолжили безаварийные 116 уже пусков. Это тоже неплохой результат. Работали активно над созданием многоспутниковой группировки «Сфера». Были завершены испытания экспериментального аппарата «Скиф Д». Одновременно ведем работы по трансформации отрасли, переводу ее на индустриальные рельсы, то есть готовим производство конвейерной сборки аппаратов», – добавил глава Роскосмоса.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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