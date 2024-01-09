СМИ: У США нет шансов посадить свой аппарат на Луну

Компания Astrobotic Technology, отправившая к спутнику Земли свой посадочный модуль Peregrine, заявила, что аппарат не сможет осуществить посадку на поверхность Луны из-за утечки топлива, – сообщает во вторник, 9 января, телеканал Fox Business.

Как сообщает телеканал, «представители Astrobotic Technology поздно вечером в понедельник разъяснили, что из-за утечки к среде прекратят работу маневровые двигатели модуля, в связи с чем аппарат не сможет сохранять ориентацию на Солнце для заряда аккумулятора. Руководство компании приняло решение пересмотреть цель миссии, теперь главная задача не сесть на Луну, а успеть подойти как можно ближе к спутнику до полной утраты модулем контроля над положением в пространстве, собрав при этом максимально возможный объем научных данных».

Ранее сообщалось, что на аппарате Peregrine находится много полезного груза, включая несколько модулей NASA, а также прах нескольких актеров сериала «Звёздный путь» и образцы ДНК президента США Джона Кеннеди.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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