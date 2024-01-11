СМИ: Еврейские студенты подали в суд на Гарвард из-за роста антисемитизма

Группа еврейских студентов подали иск в суд на Гарвардский университет, в котором обвинили ВУЗ в том, что он позволяет своему кампусу стать «бастионом» безудержного антисемитизма, – сообщает The Times of Israel.

В заметке израильского издания говорится, что «в иске, поданном в среду вечером, студенты обвинили Гарвард в «избирательном» применении своей антидискриминационной политики, чтобы не защищать еврейских студентов от преследований, игнорировать их просьбы о защите и нанимать профессоров, которые распространяют антисемитскую пропаганду».

В иске еврейских студентов, в частности, говорится: «Учитывая послужной список университета, немыслимо, чтобы Гарвард допускал, чтобы какая-либо группа, кроме евреев, стала объектом подобных злоупотреблений, или что ВУЗ оставил бы без ответа студентам и профессорам призывать к уничтожению любой страны, кроме Израиля».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube