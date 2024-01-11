Стоимость обучения в вузах в новом учебном году может подняться на 10-12%

Президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов заявил, что в России стоит ожидать нового повышение стоимости получения высшего образования на платной основе. В новом учебном, 2024-2025 году, стоимость может подорожать на 10-12%, – сообщают в пятницу, 12 января, «Известиям».

В интервью изданию Зернов сказал: «На повышение стоимости обучения будет влиять целый ряд причин. Во-первых, это увеличение затрат вузов на оборудование и программное обеспечение, так как импортные поставщики уходят с рынка, а заменить их особо некем. Конечно, есть отечественные разработки, но, чтобы их внедрить в образование, нужны деньги. Во-вторых, свою роль сыграет существенное увеличение цен на услуги ЖКХ, которые не повышались в 2023 году, и электроэнергию. В-третьих, учебным заведениями необходимо будет компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам».

«Вряд ли вузам дополнительные средства выделит Министерство образования. Скорее всего, им самим придется искать выход из этой ситуации. Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10-12%», – добавил Президент Ассоциации негосударственных вузов.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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