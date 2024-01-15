Нейросеть научили предсказывать дату смерти человека

Специалисты Технического университета Дании с помощью нейросети научились предсказывать время смерти человека с точностью до 78%. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Computational Science.

Ученые проанализировали данные шести миллионов жителей Дании. Информация была получена из архивов и медицинских карт. Данные о состоянии здоровья, дате рождения, месте жительства, семейном положении и рабочих условиях добровольцев загрузили в компьютерную модель.

Исходя из полученных сведений, нейросеть попыталась отыскать взаимосвязи и спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Алгоритм смог оценить вероятность смерти человека в то или иное время с точностью 78%. Прогноз был подтвержден в ходе дальнейшего наблюдения за людьми, принявшими участие в исследовании.

По словам ученых, их разработка может быть применена для снижения рисков преждевременной смерти, а также коррекции образа жизни в целях улучшения состояния здоровья отдельных пациентов.

Копенгаген, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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