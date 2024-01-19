Первый японский лунный модуль совершил посадку на спутник Земли

Первый лунный модуль SLIM, запущенный Японией, совершил посадку на поверхности спутника Земли, – сообщают СМИ со ссылкой на прямую трансляцию Аэрокосмического агентства Японии (JAXA).

Судя по показаниям на мониторе, реальная ситуация сейчас уточняется. Статус посадки пока не известен, JAXA проверяет данные телеметрии и другие параметры. В ближайшее время агентство планирует сообщить, была ли посадка успешной.

Ранеее сообщалось, что главной целью миссии является не только благополучное прилунение, но и его точность в заданной точке с погрешностью в 100 метров. В дальнейшем это позволит обеспечить более безопасную посадку на поверхности Луны других космических аппаратов, в том числе и пилотируемых.

В случае успеха Япония станет пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли. Ранее это удалось СССР, США, Китаю и Индии.

Перед началом операции нижняя точка окололунной орбиты, по которой двигался SLIM, была понижена до 15 км. Спуск должен был занять около 20 минут и «прилуниться» 20 января, в 00:20 по токийскому времени, т.е. – 19 января в 18:20 мск.

Отметим, что американский лунный модуль Peregrine, согласно сообщению компании-разработчика Astrobotic, завершил свою миссию спустя 10 дней после запуска. Он вошел в плотные слои атмосферы над южной частью Тихого океана.

Токио, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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