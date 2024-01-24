В ближайшие два дня на Земле продолжатся магнитные бури

В ближайшие два дня есть вероятность геомагнитных бурь класса G2 (средняя интенсивность). Это связано с реакцией на многочисленные вспышки на Солнце, некоторые из которых направлены в сторону Земли, – передает в среду, 24 января, портал Spaceweather.

В сообщении, опубликованном на портале, говорится: «Солнце сотрясается от солнечных вспышек, и почти все они происходят от гиперактивного солнечного пятна. Уже произошло больше десяти. Обилие вспышек напрямую отражает быстрый рост пятна, которого не было еще в начале недели. Они могут нарушить магнитное поле нашей планеты 25 и 26 января. По мнению специалистов, Солнце приблизилось к пику своего цикла, так что следует ожидать увеличения частоты и интенсивности выбросов солнечной энергии».

В свою очередь, Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщает, что «вспышка на Солнце может вызвать полярные сияния. Их увидят жители Канады, Аляски и других районов, расположенных за полярным кругом».

«Солнце приближается к пику своего текущего цикла, поэтому интенсивность и частота выбросов будет увеличиваться», – отметили в NOAA.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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