В мире истощаются запасы подземных вод

В мире наблюдается довольно быстрое истощение подземных вод. Об этом говорится в новом исследовании, для которого были проанализированы более 170 тысяч скважин в 40 странах мира.

Как сообщает CNN со ссылкой на ученых, участвовавших в глобальном исследовании, это первое такое масштабное изучение проблемы. Оно поможет собрать воедино данные о том, что происходит с уровнями подземных вод в глобальном масштабе, и поможет ученым лучше понять, какое влияние люди оказывают на этот ценный подземный ресурс.

Грунтовые воды, содержащиеся в трещинах и порах проницаемых горных пород, известных как водоносные горизонты, являются спасательным кругом для людей, особенно в тех частях мира, где мало осадков и поверхностных вод, таких как северо-запад Индии и юго-запад США.

Сокращение запасов грунтовых вод может затруднить доступ людей к пресной воде для питья или орошения сельскохозяйственных культур и может привести к проседанию земель.

«Это исследование было вызвано любопытством. Мы хотели лучше понять состояние глобальных подземных вод, анализируя миллионы измерений уровня подземных вод», – сказала соавтор Дебра Перроне, доцент Программы экологических исследований Калифорнийского университета в пресс-релизе об исследовании, опубликованном в журнал Nature в среду.

Авторы обнаружили, что уровень грунтовых вод снизился в период с 2000 по 2022 год в 71% из 1693 систем водоносных горизонтов, включенных в исследование, при этом уровень грунтовых вод снижался более чем на 0,1 метра в год в 36%, или 617, из них.

Согласно собранным ими данным, водоносный горизонт Аской-Сопламо в Испании демонстрировал самые быстрые темпы сокращения – в среднем на 2,95 метра в год, сказал соавтор исследования Скотт Ясечко, доцент Школы экологических наук и менеджмента имени Брена при Калифорнийском университете.

Он добавил, что несколько систем водоносных горизонтов в Иране относятся к числу систем с самыми быстрыми темпами истощения грунтовых вод.

Команда не смогла собрать данные из большей части Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии из-за отсутствия мониторинга, но Ясечко сказал, что исследование включало страны, где происходит большая часть глобальной откачки подземных вод.

Исследование также выявило некоторые истории успеха в Бангкоке, Аризоне и Нью-Мексико, где грунтовые воды начали восстанавливаться после мер по лучшему регулированию водопользования или перенаправлению воды для пополнения истощенных водоносных горизонтов.

«Я был впечатлен умными стратегиями, которые были реализованы для решения проблемы истощения подземных вод в нескольких местах, хотя такие «хорошие новости» встречаются очень редко», – сказал Ясечко.

Чтобы понять, ускоряется ли снижение, наблюдаемое в 21 веке, команда также получила данные об уровнях грунтовых вод за период с 1980 по 2000 год для 542 водоносных горизонтов, включенных в исследование.

Они обнаружили, что снижение уровня грунтовых вод ускорилось в первые два десятилетия 21-го века для 30% этих водоносных горизонтов, опережая снижение, зафиксированное в период с 1980 по 2000 годы.

«Эти случаи ускорения снижения уровня грунтовых вод более чем в два раза более распространены, чем можно было бы ожидать от случайных колебаний при отсутствии каких-либо систематических тенденций в любой период времени», – отмечается в исследовании.

Дональд Джон Макаллистер, гидролог Британской геологической службы, не принимавший участия в исследовании, сказал, что это действительно «впечатляющий» набор данных, несмотря на некоторые пробелы.

«Я думаю, будет справедливо сказать, что эта глобальная компиляция данных о подземных водах еще не проводилась, особенно в таком масштабе, по крайней мере, насколько мне известно, раньше», – сказал он.

«Подземные воды – невероятно важный ресурс, но одна из проблем заключается в том, что… поскольку мы не можем их видеть, большинство людей не обращают на это внимания. Наша задача состоит в том, чтобы постоянно бить в барабаны политиков – чтобы у нас был этот ресурс, о котором мы должны заботиться и который мы можем использовать для повышения устойчивости и адаптации к изменению климата».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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