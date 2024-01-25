Ученые успешно пересадили эмбрион белого носорога, полученный с помощью ЭКО

Полученный с помощью ЭКО эмбрион носорога был успешно имплантирован в матку, что привело к наступлению беременности. Эксперимент проводился в Кении международным консорциумом BioRescue с оплодотворением эмбриона в Италии в лабораториях Avantea в г. Кремона.

Его успех открывает возможность имплантации эмбрионов северного белого носорога, чтобы спасти вид от вымирания, прежде чем исчезнут две последние оставшиеся самки.

Эксперимент начался в сентябре прошлого года, когда в качестве суррогатной матери была выбрана самка южного белого носорога по кличке Курра, находившаяся на попечении заповедника Ол Педжета в Кении. Два эмбриона южного белого носорога, полученные в лабораториях Авантеа, были пересажены ей в матку. Перенос эмбрионов сопровождался этической оценкой, проведенной Университетом Падуи с целью рассмотрения возможных сценариев и рисков, связанных с этой процедурой.

В течение двух месяцев за Куррой наблюдали ежедневно, пока не были обнаружены первые признаки беременности, но затем она умерла из-за бактериальной инфекции, которой способствовали проливные дожди. Анализы ее тела подтвердили, что она беременна здоровым 70-дневным плодом мужского пола длиной 6,4 сантиметра, результатом переноса одного из двух эмбрионов в пробирку.

«Эта информация демонстрирует осуществимость процесса и сокращает время, необходимое для проверки его успеха: более того, мы думаем, что сможем приступить к переносу эмбрионов северного белого носорога на год раньше, чем ожидалось», – комментирует Чезаре Галли, соучредитель и директор Avantea.

Лондон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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