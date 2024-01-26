На Луне обнаружили камни со странными магнитными свойствами

На Луне обнаружили камни с необычными магнитными свойствами. Об этом говорится в пресс-релизе Мюнстерского университета.

Ученые заметили, что некоторые валуны отражают свет не так, как другие аналогичные объекты на Луне. «Современные знания о магнитных свойствах Луны очень ограничены, поэтому эти новые камни прольют свет на историю спутника и его магнитного ядра», – говорит Оттавиано Рюш из Института планетологии.

Исследовательская группа изначально интересовалась растрескавшимися породами. Сначала они использовали искусственный интеллект для поиска аномалий на примерно миллионе изображений, которые были сделаны ранее разведывательным орбитальным аппаратом. Алгоритм поиска выявил около 130 000 интересных камней, половина из которых была тщательно изучена.

«Современные методы обработки данных позволяют нам получить совершенно новое представление о глобальном контексте – в то же время мы продолжаем находить таким образом неизвестные объекты, такие как аномальные породы, которые мы изучаем в этом новом исследовании», – сказал Валентин Бикель из Центра космоса и обитаемости Бернского университета.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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