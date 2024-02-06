Археологи нашли помаду, которой 4 тысячи лет

Самой старой помаде, обнаруженной на данный момент, 4000 лет, но она так не выглядит: ее цвет был темно-красным, а ее химический состав был очень похож на состав современных помад.

Футляр, в котором он находился, также имеет современный вид и имеет форму небольшого цилиндра.

Он был сделан из минерала хлорита и полностью покрыт геометрическими узорами. Открытие, опубликованное в журнале Scientific Reports, стало результатом сотрудничества археологов, химиков и экспертов по минералогии из Падуанского университета с группой Насира Эскандари с факультета археологии Иранского университета в Тегеране.

Радиоуглеродное датирование подтверждает, что косметическое средство датируется периодом между 1900 и 1700 годами до нашей эры. Гематит, манганит и браунит были основными ингредиентами помады, смешанными с восками и растительными маслами. Именно анализ этого состава подсказал исследователям, что вещество, вероятно, использовалось для окраски губ.

«Это открытие дополняет результаты ряда исследований, которые показывают, как ремесленники древнего Ирана уже 5000-4000 лет назад развили очень передовые знания о соединениях металлов, природных и синтетических, что позволило производить не только сурьму (черный карандаш для глаз), а также основу на основе карбоната свинца (свинцовые белила) и тени для век, которые благодаря добавлению хлоркарбонатов меди и свинца и, возможно, мочевины изменили цвет основного света в сторону оттенков синего и зеленого», – отмечает Массимо Видале из Департамента культурного наследия Падуанского университета и координатор исследования.

Интересно также, что самая старая помада содержала лишь минимальные следы минералов свинца: деталь, которая, по мнению Видейла, предполагает, что те, кто производил и использовал ее, «осознавали опасность прямого попадания этого металла в организм». Это открытие, заключает он, «также предполагает возможность того, что женский макияж в формальном и церемониальном социальном контексте был важным компонентом публичного проявления доминирующей роли элитного слоя населения».

Москва, Едена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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