Палеонтологи обнаружили новый вид динозавров

В Шотландии обнаружили останки вида динозавра, который ранее не был известен ученым. Об этом сообщает Daily Mail.
Окаменелости нашли на острове Скай. Древний ящер, получивший название Ceoptera evansae, относился к роду Darwinoptera. Представители вида жили в Среднем Юрском периоде (около 168-166 млн лет назад).
Первые останки нового птерозавра обнаружили еще в 2006 году. С тех пор специалисты тщательно изучали окаменелости, некоторые из которых были полностью вмурованы в скалу. При этом скелет ящера сохранился не полностью – палеонтологам удалось обнаружить только части плеч, крыльев, ног и позвоночника.
Отмечается, что открытие удивило ученых, так как останки динозавра рода Darwinoptera чаще находят на территории современного Китая.
Эдинбург, Зоя Осколкова
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