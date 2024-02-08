В России может измениться стандарт сдачи ЕГЭ по физике и математике

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по науке и образованию под председательством президента России Владимира Путина в четверг, 8 февраля, заявила, что сейчас прорабатываются подходы по изменению сдачи ЕГЭ по физике, математике и другим естественным наукам, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления Голикова сказала: «Сейчас мы здесь говорили о физике, математике и других естественных науках, которые являются определяющими для подготовки кадров и тех вызовов, которые мы сейчас имеем на рынке труда. У нас сейчас эти направления, о которых мы говорили, в очень серьезной проработке, включая некоторые подходы к изменению сдачи единого государственного экзамена. Я не буду забегать пока вперед, мы их сейчас обсуждаем пока с экспертами».

Кроме того вице-премьер заявила, что на Форуме будущих технологий, который пройдет в Москве 13-14 февраля, она доложит президенту о работе над генетической программой.

«Мы очень четко это поняли и проследили на той генетической программе, которую мы реализуем и о которой мы вам будем рассказывать совсем скоро на следующей неделе на форуме. И нам очень важно, чтобы здесь между фундаментальными разработками и тем, что потом становится прикладной наукой и внедряется в практику, не было разрыва. И это абсолютная особенность медицинской науки, поскольку она работает с конкретным человеком и конкретным пациентом», – добавила Голикова.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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