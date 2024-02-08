Путин предложил удвоить размер выплат академикам и членам-корреспондентам РАН

Президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию Российской академии наук в Государственном Кремлевском дворце, предложил удвоить размер выплаты академикам Российской академии наук (РАН) и членам-корреспондентам, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Сегодня особый день для нашей страны: Российской академии наук исполняется триста лет. Это событие не только национального, но и действительно глобального значения и масштаба. И потому оно заслуженно включено в перечень памятных дат ЮНЕСКО. Символично и то, что именно в день рождения Академии мы отмечаем День российской науки – это праздник, который объединяет все исследовательское сообщество нашей страны».

«Поддержка РАН со стороны государства должна возрастать. В текущем году расходы на финансирование Академии наук за счет федерального бюджета, по сравнению с прошлым годом, выросли практически на треть – до почти шести миллиардов рублей. Также в полтора раза увеличены выплаты академикам и членам-корреспондентам. Считаю, что и этого недостаточно. И предлагаю здесь дополнительное решение, а именно – удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом. В этой аудитории могу и цифры назвать: академик будет получать 200 тысяч, членкор – 100 тысяч», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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