На Солнце произошла мощнейшая вспышка

Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ИПГ) в пятницу, 9 февраля, сообщила, что на Солнце зафиксирована вспышка самого высокого класса.

В сообщении ИПГ говорится: «9 февраля в 16:14 мск. в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3576 (S14E10) зарегистрирована вспышка Х3.3 продолжительностью 38 минут, сопровождавшаяся нарушением КВ-радиосвязи. …Вспышка класса X является самой мощной из пяти и может спровоцировать магнитную бурю».

«В настоящее время влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли установилось на третьем уровне по шкале из пяти», – сообщили специалисты Института прикладной геофизики.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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