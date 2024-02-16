Леса Амазонки могут пройти точку невозврата уже в 2050 году

Леса Амазонки могут пройти точку невозврата уже в 2050 году: от 10% до 47% экосистем рискуют разрушиться под тяжестью стресса, вызванного нехваткой воды, изменением климата и вырубкой лесов, что приведет к непредсказуемым и далеко идущим последствиям для Амазонки.

Об этом свидетельствует международное исследование, проведенное Федеральным университетом Санта-Катерины в Бразилии и опубликованное в журнале Nature. В нем подчеркивается безотлагательность принятия мер, которые могут обратить вспять эту тенденцию, например, путем восстановления районов, подвергающихся наибольшему риску, по вырубке лесов и сосредоточению внимания на возобновляемых источниках энергии.

Леса Амазонки содержат 10% биоразнообразия Земли, хранят углерод, эквивалентный глобальным выбросам за 15-20 лет, и вносят решающий вклад в стабилизацию климата Земли.

В целом, экосистемы всегда подвергаются определенному стрессу из-за внешних причин, но как только определенный порог превышен, они поддаются давлению, вызывая крупномасштабные изменения.

Последствия подобного события в отношении Амазонки должны стать поводом для беспокойства во всем мире, и по этой причине исследователи под руководством Бернардо Флореса попытались пролить свет на такую ​​возможность.

Авторы исследования проанализировали несколько причин водного стресса, включая глобальное потепление, количество и интенсивность осадков, продолжительность засушливого сезона и вырубку лесов, благодаря климатическим данным за последние 65 миллионов лет, климатическим моделям и спутниковым наблюдениям.

Согласно полученным результатам, леса Амазонки могут достичь критической точки к 2050 году: как только этот порог будет превышен, большая часть экосистемы окажется под угрозой коллапса, и этот переход может поставить под угрозу роль Амазонки как хранилища CO2 и может усугубить последствия климатического кризиса.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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